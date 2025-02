EL ‍: L’OL, ça sera l’Ajax ou Bucarest

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Directement qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa League grâce à son joli parcours lors de la phase régulière avec une sixième place finale, l’Olympique Lyonnais connaîtra son futur adversaire ce vendredi à l’issue du tirage au sort. Et après des barrages renversants, le club lyonnais n’a maintenant plus que deux adversaires potentiels : le Steaua Bucarest, qui a tranquillement dominé le PAOK Salonique (2-1 à l'aller, 2-0 au retour), et l’Ajax, qui a sorti l’Union Saint-Gilloise dans un match assez fou puisque les Néerlandais ont sauvé la mise sur un pénalty en prolongation alors qu'ils étaient réduits à 10.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce vendredi 21 février à 13 heures à Nyon. Les matchs se joueront les jeudi 6 et 13 mars prochains. En tant que club tête de série, l’OL recevra au match retour dans son Groupama Stadium.

Tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Europa League :

Lazio (ITA), Athletic Club (ESP), Manchester United (ANG), Tottenham (ANG), Francfort (ALL), Lyon (FRA), Olympiacos (GRE), Rangers (SCO) / AS Roma (ITA), FCSB (ROU), AZ Alkmaar (NED), Bodo/Glimt (NOR), Real Sociedad (ESP), Viktoria Plzeň (CZE), Fenerbahçe (TUR), Ajax (NED).