OL ‍: Fonseca ne l'aime pas, il compte bien rester

Par Guillaume Conte

Le risque de voir l'OL perdre de nombreux joueurs cet été est réel, et a de quoi inquiéter les supporters. Un défenseur espère en profiter pour se faire enfin sa place à Lyon.

Dans la famille des joueurs de l’OM qui tentent de s’imposer à l’OL, je demande Duje Caleta-Car. Le défenseur croate vient de vivre une saison compliquée à Lyon, où Paulo Fonseca ne lui fait clairement pas confiance pour tenir la garde dans les gros matchs. L’ancien de Salzbourg avait débuté la saison dans la peau d’un titulaire avant de disparaitre totalement avec l’émergence à ce poste de Clinton Mata. En deuxième partie de championnat de Ligue 1, il n’a disputé que cinq matchs, au gré des mises au repos des titulaires. Un temps de jeu nettement insuffisant pour le joueur de 28 ans, qui ne compte toutefois pas aller voir ailleurs cet été.

Caleta-Car veut sa seconde chance

Avec encore deux ans de contrat, il estime pouvoir encore gagner sa place, et les mouvements de l’été devraient lui donner raison, car une saignée est crainte dans l’effectif. Un choix peut-être par défaut pour Paulo Fonseca, mais Caleta-Car compte bien avoir « une deuxième chance » selon Le Progrès, et montrer qu’il peut encore rendre de fiers services à l’OL. Une attitude qui sera en tout cas appréciée, même si les supporters rhodaniens aimeraient mieux le voir être enfin performant sur la durée. L’ancien joueur de l’OM, qui n’avait pas réussi à s’imposer du côté de Southampton non plus après son départ de Marseille, doit aussi se dire qu’il n’est pas certain que des clubs européens solides s’intéressent à lui cet été avec une si faible exposition. Il y a donc peu de chance que le Croate, titulaire avec son équipe nationale, soit tenté de voir ailleurs au mercato.