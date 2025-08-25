OL ‍: Fofana s'en va, Lyon a déjà trouvé son remplaçant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Encore une fois fantastique samedi contre le FC Metz, Malick Fofana a peut-être joué son dernier match avec l'OL avant d'être transféré. Mais du côté de Lyon, ce départ ne provoque pas la panique.

Elu meilleur joueur du match contre les Lorrains, à égalité avec Tyler Morton, Malick Fofana a marqué un but lumineux, lequel restera probablement dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais comme son dernier avec le club rhodanien. Car du côté des dirigeants de l'OL c'est clair, l'ailier international belge sera vendu avant la fin du mercato, Fofana étant le seul à permettre de finaliser le budget du club en étant transféré pour 40 millions d'euros ou plus. Là où certains clubs pourraient paniquer à l'idée de voir leur meilleur joueur partir, on ne sent pas de nervosité excessive. Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca, a même parlé de cela avec malice dès la fin du match contre Metz en expliquant que pour garder Malick Fofana, il suffisait de « l’enfermer dans le vestiaire ». Si l'Olympique Lyonnais est aussi zen, c'est que dans les coulisses, la cellule recrutement a déjà déniché le remplacement de l'international belge.

L'OL a un coup d'avance dans le dossier Fofana

À en croire Sidney Govou, depuis le départ de John Textor, l'Olympique Lyonnais fonctionne de nouveau comme un club normal, et cela explique le calme qui entoure les dirigeants et le staff malgré la perspective de devoir vendre Malick Fofana. Alors qu'avant John Textor était capable d'imposer la signature d'un joueur sans même en parler à ses recruteurs, on sait désormais pourquoi, tout est redevenu plus sérieux à l'OL. « Concernant Malick Fofana, sportivement, il faut le garder, mais l’aspect financier prédomine. À 40 millions d’euros, il sera forcément vendu. Mais ce que je trouve d’intéressant, c’est qu’il n’y a pas d’effet de panique. Si Fofana part, l’OL sait déjà quel joueur prendre pour le remplacer », annonce l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, à présent consultant pour Canal+.

OL : La vidéo du but génial de Malick Fofana https://t.co/9jYXmjNl4w — Foot01.com (@Foot01_com) August 23, 2025

Il faut dorénavant que l'Olympique Lyonnais finalise le transfert de Malick Fofana, car à ce jour, si Everton a proposé plus de 40 millions d'euros pour l'ailier belge, ce dernier a refusé de rejoindre les Toffees. Mais du côté des bureaux de l'OL, on est persuadé que dans les derniers jours du mercato, cela va s'emballer en Premier League et qu'un gros club va craquer.