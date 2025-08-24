L'OL redoute le pire pour Malick Fofana

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Joueur du match à l'occasion de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Metz, Malick Fofana a encore une fois fait étalage de sa classe. Mais du côté de l'OL, on ne masque pas la réalité.

Malick Fofana a-t-il joué son dernier match avec Lyon à l'occasion de sa démonstration samedi soir face aux Messins ? Personne ne peut officiellement répondre à cette question, même si la prochaine rencontre de l'OL sera le dimanche 31 août, à la veille de la fermeture du mercato programmée le 1er septembre à 20 heures. Interrogé par Ligue 1+, dans la foulée du succès lyonnais, avec un but génial de l'attaquant international belge, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, a reconnu que la situation financière de l'Olympique Lyonnais faisait qu'il était très probable que le club de Michele Kang n'aura pas d'autre solution que de laisser partir contre un énorme chèque Malick Fofana. Même si c'est à contrecœur, l'OL n'a pas les moyens de refuser une grosse offre à l'heure où le budget de la saison n'est pas bouclé.

L'OL est contraint de vendre Fofana

🎙️Jorge Maciel: "Si on peut l'enfermer dans le vestiaire il ne partira jamais !" 😅



Conserver Malick Fofana à l'@OL, bonne idée ? #OLFCM pic.twitter.com/s0J98GjhSJ — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

L'Olympique Lyonnais doit en effet trouver 40 millions d'euros et Jorge Maciel préfère être franc, même si n'a pas voulu se priver d'une petite boutade. « Est-ce que l’on peut garder Malick Fofana ? Si on peut, on l’enferme dans le vestiaire et il ne partira jamais. Mais, comme je le dis, en Ligue 1, il n’y a qu’un club qui peut se poser la question de vendre ou de ne pas vendre (Ndlr : le PSG), c’est la réalité du football français en ce moment et c’est la réalité du mercato quand il est ouvert. 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. Le plus important est que tant que Malick est là, il soit heureux et performant comme il l’a été contre Metz. On attend cela des joueurs. Et qu’il parte ou pas, il faut qu’il reste joyeux et profite de cette expérience-là », a répondu l'adjoint de Paulo Fonseca au moment où les rumeurs évoquent une nouvelle offre d'Everton supérieure à 40 millions d'euros. Une proposition dont Malick Fofana ne veut pas entendre parler, l'ailier belge voulant jouer la Ligue des champions.