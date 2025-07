OL ‍: Fofana a choisi l'OM pour une raison

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'annonce de discussions en cours entre l'entourage de Malick Fofana et l'Olympique de Marseille a mis en alerte les supporters des deux clubs. L'international belge veut quitter l'OL et pense à l'OM pour une raison.

L'incrédulité provoquée par les révélations sur des négociations en cours entre l'OM et la jeune star belge de l'Olympique Lyonnais a vite laissé la place à une inquiétude pour les fans rhodaniens. Car les confirmations se sont multipliées concernant ce contact pris par Pablo Longoria et Medhi Benatia avec les représentants de Fofana, lequel a tapé dans l'œil des dirigeants marseillais grâce à ses performances sous le maillot de l'OL. Tandis que les dirigeants rhodaniens attendent de très grosses offres pour leur attaquant belge, qui a encore trois ans de contrat, Malick Fofana est effectivement décidé à partir de Lyon, et signer à l'Olympique de Marseille ne le perturbe pas. Sacha Tavolieri, journaliste belge spécialiste du mercato qui connait bien l'ancien joueur de La Gantoise et il explique les raisons de cette décision.

Fofana ne se contente pas de l'Europa League

« Malick Fofana est un joueur qui plaît énormément à l’Olympique de Marseille qui discute bel et bien avec l’entourage du Diables Rouges depuis plusieurs semaines. Le Belge veut jouer la Champions et est donc ouvert à l’OM », explique Sacha Tavolieri. Alors que l'Olympique Lyonnais a désormais la certitude de jouer l'Europa League, l'international belge de 20 ans ne veut pas perdre de temps et souhaite disputer l'épreuve reine dès la saison prochaine. Avec la visibilité qu'il pourrait avoir avec Marseille en Ligue des champions, Malick Fofana sait qu'il a des chances supplémentaires pour convaincre Rudi Garcia de le retenir pour la prochaine Coupe du monde, si la Belgique se qualifie. On imagine que du côté des responsables de l'OL, on doit tomber de haut en apprenant que Fofana discute depuis des semaines à l'OM.