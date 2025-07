OL ‍: Fofana à l'OM, le cauchemar se confirme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a réussi à éviter le pire face à la commission d'appel de la DNCG, mais le club de Michele Kang est à l'écoute des offres pour l'un de ses prodiges. La vente de Fofana se précise, mais c'est l'OM qui pourrait rafler la mise.

L'Olympique Lyonnais a laissé partir Rayan Cherki vers Manchester City en tout début de mercato dans une manœuvre clairement destinée à apporter du cash dans les caisses du club. Mais la cession de l'international tricolore n'empêchera pas, à priori, le départ d'un autre artiste de l'OL, à savoir Malick Fofana. Le départ de l'attaquant international belge est plus que jamais dans les tuyaux du côté de Lyon, même si le club rhodanien n'a plus un couteau sous la gorge. Faisant l'objet d'un encadrement de sa masse salariale, le club désormais dirigé par Michele Kang a l'obligation d'envisager une ou des ventes pour faire signer des nouveaux joueurs, et le départ de Fofana est la solution numéro 1. Ce samedi, Footmercato révèle le très vif intérêt de l'Olympique de Marseille pour le prodige lyonnais, des contacts auraient été pris par l'OM avec les agents de l'international belge.

Fofana à l'OM, Marseille y pense très fort

OL : Malick Fofana, la surprise sera énorme https://t.co/Vzvulbkx65 — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2025

Il faut désormais savoir combien l'Olympique Lyonnais peut attendre de la vente du jeune joueur belge qui a encore trois ans de contrat avec le club rhodanien, que ce soit à l'Olympique de Marseille ou pour un autre club. Il y a encore quelques jours, alors que Liverpool paraissait avoir un vrai intérêt pour Malick Fofana, un prix de 50 millions d'euros avait été évoqué, mais aucune offre de ce montant n'avait encore été transmise par les Reds, l'OM ou par d'autres clubs à Michele Kang et Michael Gerlinger. Décidés à revenir à un fonctionnement plus proche de la réalité économique du moment, les dirigeants lyonnais vont tout tenter pour faire de cette vente pour permettre à la cellule recrutement de l'OL de faire quelques opérations à même de renforcer l'effectif de Paulo Fonseca.

Cependant, pour les supporters lyonnais, la pilule risque d'être dure à avaler si Malick Fofana se présente la saison prochaine et les suivantes avec le maillot de l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Mais du côté de l'OM, on sait dans quelle situation est l'OL, et l'heure n'est plus au cadeau.