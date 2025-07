OL ‍: Fofana dans le deal Morton, Liverpool a osé

Malick Fonana va probablement quitter l'Olympique Lyonnais durant ce mercato, et Liverpool est tenté par l'international belge de l'OL. Alors, les Reds ont une idée au moment où Lyon convoite Tyler Morton.

C'est The Times qui l'a révélé mardi, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais auraient flashé sur Tyler Morton, le jeune milieu de terrain anglais de Liverpool, pur produit du centre de formation des Reds. A un an de la fin de son contrat, le joueur de 22 ans pourrait rejoindre l'OL lors de ce mercato, et pour faciliter l'opération, les dirigeants des champions d'Angleterre auraient proposé d'intégrer Tyler Morton à une transaction incluant le transfert de Malick Fofana. Actuellement blessé, l'attaquant international belge de Lyon a fait l'objet d'une offre d'Everton, le club rival de Liverpool, mais elle n'a pas été suffisante sur le plan financier pour convaincre les décideurs lyonnais. Convoité également par Arne Slot, Malick Fofana patiente en attendant que l'Olympique Lyonnais prenne une décision, même s'il ne serait pas opposé à rester un an de plus dans la capitale des Gaules. Mais rejoindre Anfield est une solution envisageable pour tout le monde.

Olympique Lyon have made contact over a potential deal for midfield prospect Tyler Morton. Liverpool’s valuation appears to be around £10 million, and talks may form part of a broader engagement that could include Lyon’s winger Malick Fofana .