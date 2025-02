OL ‍: Fini de jouer, Fonseca prépare un plan spécial PSG

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Satisfait après le large succès à Montpellier (1-4) dimanche, Paulo Fonseca s’est rapidement projeté sur la prochaine journée de Ligue 1. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait que la tâche sera beaucoup plus compliquée face au Paris Saint-Germain. D’où l’importance de bien préparer cette affiche.

Même si le score peut paraître flatteur, l’Olympique Lyonnais a encore soigné ses statistiques offensives. Les Gones ont infligé une lourde défaite à la lanterne rouge Montpellier, une semaine après la gifle donnée au Stade de Reims (4-0). L’entraîneur rhodanien Paulo Fonseca peut donc s’appuyer sur de bonnes bases avant de défier un adversaire beaucoup plus coriace. Dimanche soir, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seront opposés au Paris Saint-Germain. Une rencontre qui nécessite un plan de jeu spécifique.

Face au PSG, ce sera une autre histoire

« C’est un match que nous devons préparer normalement, a confié le successeur de Pierre Sage en conférence de presse. C’est vrai que nous avons joué deux équipes qui ne sont pas dans le haut du classement, mais il aurait été aussi facile de perdre des points contre ces équipes. On a fait un travail très solide parce que l’OL avait perdu des points contre ces équipes-là. On va jouer la meilleure équipe de France. Nous devons nous reposer et préparer la stratégie à adopter pour le match dans les prochains jours. »

Contrairement au Paris Saint-Germain, qui disputera son barrage retour de Ligue des Champions contre le Stade Brestois mercredi, l’Olympique Lyonnais ne jouera pas dans la semaine grâce à son accès direct en huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’actuel sixième de Ligue 1 pourra profiter de cette semaine pour bien préparer son match face à des Parisiens en grande forme depuis quelques semaines, et notamment depuis leur succès renversant face à Manchester City (4-2) en Ligue des Champions le 22 janvier.