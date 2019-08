OL : Fin du dossier Suso, Lyon doublé par un concurrent italien !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

La perspective de voir Suso sous le maillot de l'Olympique Lyonnais semble prendre du plomb dans l'aile ce dimanche. Alors que l'on entame les trois dernières semaines du mercato estival, l'OL aurait été doublé par un concurrent italien dans la quête du joueur espagnol de l'AC Milan. Le club de Jean-Michel Aulas paraissait être le seul à envisager de payer 30ME pour s'offrir Suso, mais ce dimanche la Gazzetta dello Sport annonce que depuis quelques jours la Fiorentina fait le forcing pour recruter le joueur milanais. Et la Viola se rapproche d'une offre étant susceptible de faire craquer les dirigeants des Rossoneri.

De même, Suso, qui réclamait une hausse de salaire, lui qui touche 3ME par an à l'AC Milan, aurait obtenu gain de cause de la part du club de Florence, prêt à lui proposer un peu plus, mais surtout sur les quatre prochaines saisons. Le média italien affirme que le dossier devrait s'accélérer car Milan veut réutiliser l'argent du transfert de Suso afin de recruter dans les plus brefs délais Angel Correa, l'attaquant international argentin de l'Atlético Madrid. Les prochains jours devraient donc être décisifs, pour l'Olympique Lyonnais c'est un peu maintenant ou jamais dans le dossier Suso pour Jean-Michel Aulas et Juninho.