OL : Jean Lucas va au combat, il refuse de partir

Dans : OL.

Il l’avait confié il y a une semaine dans les colonnes de la presse régionale, Jean Lucas n’a aucune envie de quitter Lyon.

Malgré le forcing de ses dirigeants pour lui indiquer qu’il devait se trouver un nouveau point de chute, le milieu de terrain a décidé de ne pas y répondre favorablement. Pas de prêt donc, malgré des intérêts en France, au Portugal et en Italie, le Brésilien ne compte pas bouger et un changement total dans les prochaines minutes ne semble pas à l’étude selon Le 10 Sport. Une attitude qui confirme l’attachement de Jean Lucas et sa volonté de se battre pour avoir sa place, même si son temps de jeu est réduit pour le moment.