OL ‍: File d'attente énorme et site cassé, le maillot des 75 ans fait un carton

Par Claude Dautel

C'est ce samedi que le maillot des 75 ans de l'Olympique Lyonnais était mis en vente. La demande est énorme et la folie s'est emparée des supporters de l'OL.

Adidas a présenté cette semaine le maillot spécial réalisé pour les 75 ans de l'Olympique Lyonnais, et cette tunique très sobre fait l'unanimité. L'OL avait annoncé que ces maillots seraient mis en vente ce samedi matin à la boutique du Groupama Stadium et en ligne. Dès 4h30 du matin, les premiers fans lyonnais se sont présentés devant les portes de la boutique de l'Olympique Lyonnais afin d'avoir la certitude d'avoir ce maillot collectif, et ils étaient plusieurs centaines à patienter sous le soleil l'ouverture des portes.

Vous êtes déjà très nombreux à vouloir vous procurer le maillot spécial 75 ans ! 🤯🔴🔵



Les premiers sont arrivés à 4h30 ce matin 🤩



Merci 🙏 pic.twitter.com/Hkh40YvMyH — Olympique Lyonnais (@OL) May 17, 2025

Pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre au stade dès l'aube, il y avait la possibilité de passer par la boutique en ligne de l'OL, sauf que croulant sous la demande, le site du club rhodanien a tout simplement craqué et était injoignable. Un signe que là aussi la demande devait être énorme. Sur les réseaux sociaux, cela grogne énormément, les fans de Lyon voulant impérativement pouvoir s'offrir ce maillot des 75 ans qui est une vraie réussite.