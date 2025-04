OL ‍: Le maillot du 75e anniversaire fuite, c’est la grande classe

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours en lice pour terminer sur le podium de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va porter un maillot très spécial lors du dernier match de la saison contre Angers. Une tunique à l’ancienne pour fêter les 75 ans du club rhodanien.

Après une dernière semaine très compliquée, entre la douloureuse élimination de l’Europa League à Manchester United (4-5 après prolongation) et la défaite dans le derby à Saint-Etienne sur fond de polémiques (1-2), l’OL a parfaitement relevé la tête samedi. Devant son public, Lyon n’a fait qu’une bouchée de Rennes (4-1) pour s'installer dans le Top 5 du championnat, à quelques longueurs du podium. Pleinement inscrit dans la course à la Ligue des Champions, le groupe de Paulo Fonseca va tenter d’arracher la meilleure place possible lors des trois dernières journées de championnat, contre Lens, à Monaco puis face à Angers. À l’occasion du dernier match de la saison, le club rhodanien devrait d’ailleurs porter un maillot spécial. En effet, à l'occasion des 75 ans du club, l’OL a décidé de sortir un maillot à l’ancienne.

Un maillot rétro pour les 75 ans de l’OL

Révélée par le site Opaleak, cette tunique servira à célébrer une étape importante de l’histoire de l’OL. Sur les premières images aperçues sur les réseaux sociaux, on peut dire que ce maillot présente un design épuré et élégant avec une base de blanc, de subtiles rayures verticales et un short bleu. Pour rendre hommage à son passé, l’OL a choisi d’arborer le premier écusson du club lyonnais, celui de 1950, date de la création du club. Juste au-dessus, au centre sur la poitrine, Lyon a également changé le logo Adidas par l'emblématique Trèfle pour renforcer le thème rétro de cette tunique. Sur le col et les manches, les bordures rouges et bleues servent à représenter pleinement les couleurs emblématiques de Lyon de manière subtile. Harmonieux et offrant un look rétro, ce maillot sera donc porté par Alexandre Lacazette et ses coéquipiers face à Angers lors de la 34e et dernière journée de L1, le 17 mai prochain. Reste à savoir si ce maillot portera bonheur aux Gones, qui espèrent valider une place sur le podium du championnat à l’issue de cette rencontre capitale pour l’avenir de l’OL.