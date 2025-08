OL ‍: Feu vert imminent pour Greif à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Absent à l'entraînement ce mercredi, Dominik Greif n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais. A Majorque, on n'est plus très loin de dire oui à l'OL pour le gardien de but slovaque.

On l'a appris ce mercredi midi, le portier de Majorque ne participait pas à l'ultime séance de travail programmé en début de matinée avant le match amical que le club espagnol jouera contre Problense (19h30). Et Ultima Hora, le média des Iles Baléares, précise que désormais Dominik Grief attend l'accord de son club actuel pour prendre la destination de Lyon, où le portier slovaque veut s'engager, malgré le fait que Lille se soit intéressé à lui. Journaliste en charge de suivre l'actualité du RCD Majorque, Juanmi Sanchez confirme que les positions du club espagnol et de l'Olympique Lyonnais se sont sérieusement rapprochées ces dernières heures. L'accord n'est pas total, mais Majorque négocie avec l'OL et le dernier point bloquant concerne le pourcentage que pourrait toucher le club de Liga en cas de revente de Dominik Greif.

Majorque n'est pas loin de dire oui à Lyon

OL : Greif absent à l'entraînement, transfert imminent ? https://t.co/5tZZa1j8CK — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

L'optimisme est dorénavant de mise du côté de l'Olympique Lyonnais qui dès mardi avait réagi aux rumeurs qui envoyaient Dominik Grief en faisant parvenir à Majorque une offre financière revue à la hausse, sans être délirante. Pour un peu moins de six millions d'euros, l'affaire est désormais bien engagée, d'autant que de son côté, le gardien de but slovaque souhaite pouvoir rejoindre l'OL après quatre ans en Espagne et il l'a ouvertement fait savoir à ses dirigeants actuels. Sauf énorme retournement de situation, Grief sera donc bien le successeur de Lucas Perri pour commencer la saison de Ligue 1 dans un peu plus d'une semaine. Un renfort qui va combler Paulo Fonseca, lequel ne masquait pas son désir de faire venir un gardien de but de standing et expérimenté.