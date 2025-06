OL ‍: Fenerbahçe contacte Lyon pour un transfert impossible

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki est tout proche de signer à Manchester City, ce qui n’empêche pas la presse turque de croire que Fenerbahçe a encore une chance de rafler la mise dans le dossier du néo-international français.

C’est le joueur dont tout le monde parle ces derniers jours. Rayan Cherki est sur le point de signer à Manchester City, lui dont la cote a explosé sur le marché des transferts après son énorme saison sous les couleurs de l’OL. Sa première sélection avec l’équipe de France, brillante et ponctuée par un but et une passe décisive, a renforcé l’intérêt des cadors européens à son égard. Sauf énorme revirement de situation, Manchester City va rafler la mise, potentiellement la semaine prochaine, dans ce dossier. Pourtant, la presse turque croit au miracle et annonce que Fenerbahçe tente un improbable coup de poker dans ce dossier.

OL : Cherki exige 3ME, Textor refuse de payer https://t.co/ebv3BJm0gL — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

Le média local Duzcetv révèle que le club entraîné par José Mourinho a ajouté Rayan Cherki à sa liste de transferts, à tel point qu’un premier contact officiel aurait été établi au cours des dernières heures entre le Fener et John Textor pour discuter du meneur de jeu de 21 ans. Le média écrit que les dirigeants turcs ont conscience que la tâche sera difficile et que l’OL est très gourmand dans ce dossier, ce qui n’a visiblement pas entaché le moral de l’état-major du Fenerbahçe. L’information fera sans doute rire à Lyon, mais elle prouve surtout de la dimension internationale prise ces dernières heures par un joueur dont tout le monde parle désormais au-delà de la France.

L'improbable rumeur Cherki lancée en Turquie

Tout cela est évidemment très positif pour l’OL, car même si le Fener n’a aucune chance de recruter un joueur tel que Cherki, les intérêts se multiplient et font logiquement grimper les enchères. La preuve, on ne parle d’ailleurs plus d’un transfert à 22 millions d’euros pour Rayan Cherki depuis quelques jours mais plutôt d’un deal global qui va sans doute atteindre les 40 millions d’euros. Une somme que Manchester City va finir par poser sur la table afin de ne pas passer à côté d'un talent hors du commun dont plus personne ne doute après sa première masterclass sous le maillot de l'équipe de France.