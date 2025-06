OL ‍: Le dossier Cherki explose à cause du Real Madrid

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Espagne-France a permis à Rayan Cherki de se révéler au niveau international. De quoi relancer le feuilleton de son futur transfert ? Le Real tablait sur l'amour du joueur pour la Maison Blanche mais est-ce suffisant pour contrer l'engouement autour du joueur en Europe ?

Avant le coup d'envoi d'Espagne-France, on ne parlait que de deux joueurs : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, rivaux annoncés pour le Ballon d'Or. Quelques heures après, Rayan Cherki les avait presque éclipsés. Toujours sous contrat à l'Olympique Lyonnais, le meneur de jeu a fait une entrée fracassante sur la pelouse de Stuttgart. Il a marqué d'une sublime volée avant de provoquer deux autres buts par ses passes tranchantes. De quoi relancer le feuilleton de son transfert cet été alors qu'il est plus proche que jamais de Manchester City.

Cherki à City, le Real est le chouchou

Le Real Madrid fait partie des candidats qui espèrent une volte-face du Lyonnais. Selon Marca, la direction madrilène estime avoir de bonnes chances dans le dossier. Le quotidien rappelle les propos tenus par Rayan Cherki sur le média officiel de l'OL. « Le club de mes rêves est le Real Madrid, et j'espère qu'un jour, nous pourrons jouer ensemble », affirmait le jeune homme de 21 ans tout en avouant son admiration pour Zinédine Zidane. Le Real peut donc jouer avec les sentiments du prodige, même si cette stratégie est clairement menacée par le match de jeudi.

A Goal of the Tournament contender from France debutant Rayan Cherki 🥵#UNLGOTR | @AlipayPlus pic.twitter.com/6fj4dABpGB — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025

En mettant à mal la défense espagnole, Cherki a vu sa cote exploser sur le marché. Manchester City et le Real Madrid pourraient subir les offensives de Liverpool, Chelsea, Manchester United, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich dans les prochaines semaines. La détresse madrilène peut se transformer en bonheur lyonnais. Les Gones tiennent leur chance d'augmenter le prix de leur pépite malgré l'accord verbal passé entre Textor et le joueur pour une somme de seulement 22,5 millions d'euros.