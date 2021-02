OL : Fekir transféré, Lyon va en pleurer

Dans : OL.

De retour à un excellent niveau, Nabil Fekir pourrait quitter le Bétis Seville pour un club plus huppé lors du prochain mercato.

Sans faire injure aux Verdiblancos, l’international tricolore aspire clairement à évoluer dans un club disputant au minimum l’Europa League chaque saison. C’est le sens de l’histoire, et la logique pourrait rapidement être respectée puisque selon les informations obtenues par La Razon, l’Inter Milan est plus intéressée que jamais par le profil de Nabil Fekir. Une situation que Jean-Michel Aulas observe de loin puisque le président de l’OL a négocié un pourcentage de 20 % sur la plus-value du futur transfert de Nabil Fekir. En cas de vente à 40 ME, les Gones récupéreraient ainsi une somme avoisinant les 4 ME, tout sauf une bouchée de pain en cette période de crise.

Mais selon le média espagnol, un montage financier pourrait priver l’Olympique Lyonnais de tout bonus dans le cas de Nabil Fekir. Et pour cause, dans le but de faire baisser la facture finale, l’Inter Milan négocie actuellement un échange avec le Bétis Séville. Le manager nerrazzuri Antonio Conte serait notamment favorable à l’idée de lâcher Stefano Sensi en échange de Nabil Fekir. Logiquement, l’Inter Milan rajouterait au pot pour que l’échange soit équitable. Le chiffre de 20 ME est évoqué… soit le prix pour lequel l’Olympique Lyonnais a vendu Nabil Fekir il y a un an et demi. Si l’opération venait à se confirmer, cela signifierait que le Bétis Séville n’a pas effectué de plus-value financière avec l’ancien capitaine de Lyon. Jean-Michel Aulas et Juninho ne récupéreraient donc pas le moindre centime dans cette opération, même s'il faudra lire de près tout ce qui a été inscrit contractuellement au moment du transfert de Nabil Fékir.