OL : Fekir remplaçant à Lyon, Willy Sagnol a osé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais disposent d’un bon de sortie durant ce mercato d’été.

Ferland Mendy a été le premier à saisir l’opportunité, puisque le latéral gauche vient d’être transféré au Real Madrid pour 48 millions d’euros. Tanguy Ndombele pourrait rapidement le suivre, sachant que le milieu français est courtisé par de grands clubs européens. Mais quid de Nabil Fekir ? Tout proche d’un départ à Liverpool pour 50 ME l’été dernier, le capitaine des Gones n’a plus la cote sur le marché des transferts. Par conséquent, et alors que son contrat arrivera à expiration en 2020, le champion du monde se retrouve dans une impasse. Afin de le pousser vers la sortie, Willy Sagnol a trouvé une solution radicale.

« Fekir, il faut lui enlever le brassard et puis le mettre sur le banc et c’est tout si tu ne veux pas le faire jouer. Ils ont fait pareil avec Gourcuff, avec Mapou. Il peut faire de bonnes choses, il a un talent énorme, mais il est trop inconstant dans ses performances depuis longtemps. Et cela a refroidi les grands clubs, qui veulent des joueurs qui soient bons huit fois sur 10, très bons une fois et moyen une fois. Ce n’est pas le cas de Fekir », a lancé, sur RMC, le consultant, qui demande donc à l’OL de mettre son capitaine, payé 300 000 euros par mois, de côté. Reste à connaître l’avis de Sylvinho...