OL : Fékir, Dembélé, Liverpool s'affirme avant le mercato

Finaliste de la Ligue des Champions et déjà qualifié pour la prochaine édition grâce à sa quatrième place en Premier League, Liverpool a réussi sa saison.

La cerise sur le gâteau serait bien évidemment un triomphe final à Kiev face au Real Madrid. Mais le « football circus » est si impitoyable que les fans sont aussi tournés vers la saison prochaine, et notamment le mercato estival. Pas facile en effet de conserver ses meilleurs joueurs après une année réussie, mais aussi de renforcer l’équipe. C’est la mission du patron des Reds, qui a été interrogé par Metro sur les efforts financiers que pourrait effectuer le club de la Mersey afin de convaincre des joueurs comme Nabil Fékir et Ousmane Dembélé de signer.

« Les fans sont toujours très concernés par le marché des transferts et par les recrues qui pourraient arriver. Qui va arriver, qui sen va, on entend beaucoup de noms. Nous sommes concentrés sur le fait d’établir la meilleure équipe possible, avec des joueurs capables d’être au plus haut niveau deux fois par semaine, et c’est très difficile. Maintenant pour cet été, à ceux qui se demandent si nous sommes capables d’investir suffisamment d’argent pour faire venir des joueurs majeurs, la réponse est oui, car nous avons toujours su investir pour améliorer l’équipe pendant l’intersaison », a promis John Henry, le propriétaire de Liverpool forcément comblé à l’heure actuelle, même si pour l’heure les Reds n’ont toujours remporté qu’un titre, la Coupe de la Ligue, lors des 10 dernières années.