OL : Cherki titulaire, Rudi Garcia n'a plus le choix

Dans : OL.

Remplaçant face à Montpellier mardi soir, Rayan Cherki a dynamisé l’attaque lyonnaise dès son entrée en jeu à La Mosson (2-1).

Le meneur de jeu rhodanien de 17 ans a notamment obtenu le penalty de la réduction du score, transformé par Memphis Depay. Sans aucune pression apparente sur ses épaules, Rayan Cherki a clairement permis à l’OL de reprendre la main sur le match, bien que son entrée n’ait pas suffit aux Gones afin d’arracher le but de l’égalisation. Quoi qu’il en soit, Rayan Cherki semble promis à bénéficier d’un temps de jeu de plus en plus important dans les semaines à venir. Un changement nécessaire selon le journaliste Walid Acherchour, lequel a indiqué sur son compte Twitter que Rudi Garcia devait impérativement faire abstraction de l’âge et des salaires des joueurs pour faire ses choix dorénavant.

« Il va vite falloir oublier l’âge et le prix de chaque joueur à l’Olympique Lyonnais pour faire les 11 de départ. Sportivement je ne vois pas en quoi Rayan Cherki doit débuter sur le banc par rapport aux rendements de Toko-Ekambi, Kadewere, ou même Moussa Dembele depuis un moment. En aucun cas je tape sur Kadewere, je fais l’état des lieux des forces offensives de l’OL tout simplement. On va lui laisser du temps » a publié le journaliste de Winamax, pour qui Rayan Cherki mérite bien plus d’être titulaire que Karl Toko-Ekambi ou encore que Moussa Dembélé à l’Olympique Lyonnais au vu des dernières prestations. Plus que jamais, les choix de Rudi Garcia seront scrutés à la loupe vendredi soir à l’occasion de la réception de Nîmes au Groupama Stadium. Un match pour lequel le coach de Lyon sera privé d’Houssem Aouar, assez sévèrement exclu pour une semelle à retardement mardi soir contre le Montpellier HSC.