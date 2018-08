OL : Fekir a tout à Lyon, Lionel Charbonnier lui demande de rester !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Convoité en Angleterre, Nabil Fekir sera-t-il un joueur de l’Olympique Lyonnais à l’issue du mercato ?

La tendance semble plutôt à une saison supplémentaire dans le Rhône. Mais à l’évidence, on y verra beaucoup plus clair jeudi soir, date de clôture du mercato Outre-Manche. Mais alors que les Blues de Chelsea ou encore Manchester United sont intéressés par son profil, nombreux sont les consultants à estimer que le champion du monde 2018 devrait rester. C’est notamment l’avis de Lionel Charbonnier, ancien gardien des Bleus, qui s’est exprimé à ce sujet sur RMC.

« Notre championnat est en train de prendre de l’ampleur au niveau européen et international. Donc, pouvoir garder un élément comme Nabil Fekir en Ligue 1, ce serait génial. Si j’étais lui, je resterais à Lyon car il a tout à l’OL : la Ligue des Champions, un contrat, un jeu qui est fait pour lui… En plus, le public est derrière lui. Je ne me poserais pas de question à sa place et je resterais » a confié le consultant de la radio, pas loin de penser que Nabil Fekir ferait une grosse erreur en quittant l’Olympique Lyonnais au mercato. Reste que le joueur pourrait être tenté de découvrir l’étranger en cas de belle offre…