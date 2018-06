OL : Fekir à Liverpool, vers un nouveau coup de théâtre !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Il y a une semaine à peine, l'Olympique Lyonnais avait sifflé la fin du match concernant le transfert de Nabil Fekir, l'OL annonçant la rupture des discussions avec Liverpool alors que le capitaine rhodanien avait passé sa visite médicale et même choisi son numéro. Mais ce dimanche, au lendemain d'un France-Australie qui a vu Nabil Fekir entrer en jeu en seconde période, Sky Sports UK affirme que cette rupture des discussions n'était que de façade.

« Liverpool avait proposé un accord basé sur les résultats médicaux de la visite passée par Nabil Fekir à Clairefontaine dont Lyon a bien sûr pris connaissance. Ce compromis est de payer un certain prix plus des bonus si Nabil Fekir jouait X nombre de matches et s'il obtient certains résultats. Ce qui est assez normal (..) Lyon a refusé, mais les discussions continuent. Je vais dire que les chances de voir Nabil Fekir à Liverpool lors de ce mercato sont de 50/50 », a annoncé Ian McGarry, un expert de la chaîne sportive anglaise.