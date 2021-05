OL : Faire craquer Monaco, Lyon affiche son objectif

Dans : OL.

Victorieux à Monaco le week-end dernier, l'OL est gonflé à bloc dans les dernières marches de ce sprint final.

Même si tout peut encore se passer dans les trois dernières journées de championnat, il y a désormais deux duels bien distincts. Le LOSC et le PSG se battent pour la première place, tandis que l’OL est revenu sur les talons de Monaco pour le podium. La victoire précieuse mais tumultueuse de Lyon à Louis-II dimanche dernier a chauffé les esprits et désormais un point sépare les deux équipes. Dès ce samedi face à Lorient, Lyon a la possibilité de mettre la pression sur l’ASM. Une occasion de tirer en premier qui s’est déjà présentée à plusieurs reprises cette saison pour l’OL, mais qui n’a pas toujours été bien utilisée. Cette fois-ci, Rudi Garcia prévient, il n’y a plus d’autres choix que de s’imposer face aux Merlus pour mettre le feu dans la tête des Monégasques, qui joueront ce dimanche à Reims.

« On a changé la dynamique à Monaco et on veut être absolument troisièmes samedi à 19h pour mettre la pression sur Monaco. Par la porte ou par la fenêtre, on veut prendre les trois points. Marquer 9 points sur 9 sera très difficile pour les équipes de tête. Je ne fais pas de tableau de marche, mais au regard de la pression liée au fait qu’il faut conclure et des calendriers, aucune des 3 équipes de tête ne fera le plein », a demandé Rudi Garcia, pour qui les trois premiers vont probablement perdre encore des points en cette fin de saison. Suffisant pour permettre à l’OL d’aller chercher une place en Ligue des Champions, synonyme d’un sauvetage de la saison et d’un énorme bonus financier ? « Ce serait mérité », a fait savoir Tino Kadewere en conférence de presse. Pas de saison tronquée en 2020-2021, l’OL sera à sa place au soir de la 38e journée, et une deuxième absence de podium ferait tout de même très mal.