OL : Eyraud est tombé dans le piège d’Aulas, Pierre Ménès se confi(n)e

Dans : OL.

Pour rompre l'ennui du confinement, Pierre Ménès n'a encore rien trouvé de mieux qu'un bon Jean-Michel Aulas show.

C’est le principal sujet chaud dont il a été question dans le monde du football depuis la fin des matchs. Jean-Michel Aulas a provoqué une vive réaction générale après ses propos sur une demande de saison blanche à peine les matchs repoussés. Des dirigeants de club à la LFP, tout le monde a repris le président de l’OL de volée, mais ce sont les propos de Jacques-Henri Eyraud qui ont provoqué la fureur de Jean-Michel Aulas. Ce dernier a même annoncé qu’il avait porté plainte pour diffamation à l’encontre de son homologue de l’OM. De quoi surprendre, au bas mot, même si pour Pierre Ménès, il n’y a vraiment rien de positif à tirer de cette polémique, Aulas ne cherchant visiblement que cela.

« Avec ma double greffe, on me dit du soir au matin que je suis une personne à risque. Alors, je finis par le croire et je psychote. En plus, je regarde la télé, mais La liste de Schindler, c’est pas super pour se remonter le moral. Heureusement, Jean-Michel Aulas nous a merveilleusement animé la semaine. Eyraud est tombé dans le panneau à pieds joints ! Ça n’est pas une image très glorieuse du football français », a résumé dans France Football le consultant de Canal+. Au moins une conclusion avec laquelle tout le monde semble d’accord, à l’heure de l’unité nationale contre la pandémie.