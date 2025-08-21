OL ‍: Lyon recale le Bayern Munich pour Malick Fofana

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Courtisé par le Bayern Munich, qui vient de proposer un prêt à l’Olympique Lyonnais, Malick Fofana est pour l’instant retenu par son club. L'ailier belge semble bien parti pour rester, sauf en cas d’énorme offre de dernière minute.

Histoire d’être parfaitement dans les clous du fair-play financier, le club rhodanien a encore besoin de réaliser une belle vente avant la fin de ce mercato d’été. Est-ce que celle-ci sera avec Malick Fofana ? La question peut se poser, sachant que l’attaquant belge est probablement le joueur le plus courtisé de l’effectif de Paulo Fonseca. Auteur d’une très belle saison dernière, le joueur de 20 ans dispose d’un grand avenir devant lui. Si bien que les grands clubs européens toquent déjà à la porte de l’OL. En effet, ces dernières heures, le Bayern Munich a par exemple proposé une offre de prêt pour Fofana. Sauf que d’après les informations du Progrès, les Gones ont tout simplement repoussé l’approche des Munichois. Si le Bayern n’a pas les moyens de proposer un transfert sec de 40 millions d’euros, le prix demandé pour l’espoir belge, Fofana ne quittera pas Lyon sous cette forme. Déjà parce que l’OL ne gagnerait pas d’argent sur le court terme, mais perdrait surtout très gros au niveau sportif, vu que l’ancien de La Gantoise est considéré comme un titulaire indiscutable chez les Gones.

40 ME sur Fofana, c’est trop cher pour les grands clubs européens

🚨 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗬𝗘𝗥𝗡 𝗔 𝗧𝗘𝗡𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗥𝗘́𝗖𝗨𝗣𝗘́𝗥𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗟𝗜𝗖𝗞 𝗙𝗢𝗙𝗔𝗡𝗔 🇧🇪 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 ! 😳



L’OL a tout de suite dit “𝗡𝗢𝗡”. ❌



(@LeProgresOL) pic.twitter.com/EOyaZovreU — BeFootball (@_BeFootball) August 21, 2025

Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Malick Fofana pourrait donc finalement rester du côté du Groupama Stadium, sauf en cas d’offre « énorme ». Mais sachant que la barre des 40 ME demandée pour un joueur aussi jeune freine les ardeurs des courtisans, Fofana a des chances de poursuivre sa progression en France. Pas vraiment un souci pour lui, car même s’il est bien entendu ouvert à l’idée de rejoindre un grand club européen, Fofana se sent bien à Lyon, où il espère progresser pour gagner sa place en sélection belge en vue de la Coupe du Monde 2026. Un bel objectif qui passera forcément par une saison pleine sous le maillot de l’OL, avec de grands objectifs en championnat mais aussi en Europa League.