OL ‍: Et maintenant l'UEFA vient achever Lyon ‍!

Déjà mis KO par la décision de la DNCG, l'Olympique Lyonnais va avoir l'UEFA arriver pour remettre en cause sa participation à l'Europa League la saison prochaine.

Tout un club, toute une ville, mais probablement pas toute une région avec la présence de Saint-Etienne non loin. Lyon a été sonné ce mardi soir en apprenant que la relégation administrative de l’OL n’était pas levée par la DNCG, mais plutôt confirmée. Contrairement à ce qu’il annonçait avant, pendant et après son rendez-vous avec l’instance financière du football français, John Textor n’a pas du tout convaincu avec ses arguments économiques où il assurait que les garanties allaient permettre à l’Olympique Lyonnais de poursuivre l’aventure en Ligue 1. Il va désormais falloir faire appel et surtout convaincre la DNCG de la bonne santé financière du club rhodanien.

The implications on Lyon's Europa League spot are unclear, other than an expected appeal will delay potential relegation.



UEFA Club Financial Control Body are also yet to rule on Lyon's finances.



There could be a scenario where Lyon lose their #UEL spot, and Strasbourg take it,… https://t.co/ez5PAVi9u0