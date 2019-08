OL : Enfin une bonne nouvelle, Tatarusanu sera rassuré

Dans : OL, Foot Mondial.

Ambitieux à son arrivée à l’Olympique Lyonnais cet été, Ciprian Tatarusanu a perdu son enthousiasme.

Alors qu’il venait pour concurrencer Anthony Lopes, ou pour profiter de son possible départ, l’ancien gardien de Nantes a compris qu’il passerait la saison en tant que doublure. C’est effectivement le message transmis par le président Jean-Michel Aulas, et plus récemment par l’entraîneur Sylvinho. Il faut croire que le discours du club rhodanien n’était pas aussi clair avant la signature du Roumain, en colère contre ses dirigeants. Une réaction compréhensible de la part de Tatarusanu, dont la carrière prend un virage inattendu.

Reste à savoir si ce nouveau statut aura des conséquences en sélection. Pour le moment, rien n’a changé pour le néo-Lyonnais. En effet, le portier de 33 ans figure bien dans la nouvelle liste du sélectionneur Cosmin Contra avant les matchs de qualifications pour l’Euro 2020 contre l’Espagne et Malte (5 et 8 septembre). Et a priori, le gardien passé par la Fiorentina ne devrait pas perdre son statut de numéro 1 avec les Roumains. Ou du moins pas encore…