OL ‍: Encore une incroyable nouvelle à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Recruter un nouveau joueur, prolonger officiellement un cadre et désormais trouver un accord pour s'assurer la présence de Clinton Mata sur le long terme, l'OL a vécu une bonne journée ce vendredi 1er août.

Les supporters de l'OL n’avaient pas encore connu de journées comme ce vendredi 1er août cet été. Pour les suiveurs du club rhodanien, les bonnes nouvelles avaient été rares, si ce n’est le maintien final de leur club en Ligue 1, alors qu’on a pu craindre le pire dans les travées du Groupama Stadium à un moment. Mais depuis, c’est surtout dans le sens des départs que les choses ont avancé à Lyon.

Mais ce vendredi, il y a tout d’abord eu l’information de l’accord trouvé pour la venue de Pavel Sulc, milieu de terrain tchèque de 24 ans qui arrive en provenance du Viktoria Plzen pour 7 millions d’euros. Une belle surprise, car l’information a été très bien gardée jusqu’à l’approche du dénouement.

Mata l'exemple à suivre à l'OL

Comme annoncé précédemment dans @lequipe, la prolongation de Clinton Mata devrait bientôt suivre, jusqu’en 2028. — hugo (@hugoguillemet) August 1, 2025

Ensuite, c’est Nicolas Tagliafico, qui a confirmé officiellement son réengagement avec l’OL pour deux années supplémentaires, alors qu’il était en fin de contrat et que tout portait à croire qu’il allait changer d’air cet été. Et ce n’est pas fini puisque Hugo Guillemet a expliqué sur X (anciennement Twitter) que Clinton Mata allait suivre l’exemple de l’Argentin et s’engager sur le long terme avec Lyon. Le défenseur polyvalent a rendu de nombreux services la saison passée, devenant même incontournable aux yeux de Paulo Fonseca, et son attitude sur comme en dehors du terrain a fait l’unanimité.

Courtisé au début de l’été, l’Angolais devrait signer une grosse prolongation de trois années pour lier son avenir à celui de l’OL. Même si les trois ans de contrat peuvent paraître importants pour un joueur de 32 ans, sa forme physique est irréprochable et le fait de blinder un tel joueur démontre aussi que l’expérience et l’envie seront toujours de mise la saison prochaine à Lyon.