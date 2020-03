OL : Encore lui, la dernière frasque de Thiago Mendes

Dans : OL.

Thiago Mendes est allé contre l’avis de l’OL et a décidé de partir au Brésil pour éviter le confinement en France.

Comme au PSG avec Neymar et Thiago Silva, des joueurs étrangers de l’OL ont envisagé de quitter la France pour rejoindre le Brésil. Le club rhodanien s’y est opposé, obligeant notamment Juninho à rester dans le Rhône alors que le directeur sportif aurait préféré passer cette période à la durée incertaine dans son pays. Mais l’OL s’est montré ferme et la consigne a visiblement été respectée par tout le monde… sauf Thiago Mendes. En dépit de la politique fixée par l’OL, le milieu de terrain est parti de Lyon « de son propre chef » affirme Le Parisien, pour retrouver son pays natal. L’ancien lillois est donc désormais en quarantaine avant son entrée réelle au Brésil prévue la semaine prochaine, où il continuera de suivre l’actualité mondiale, et le programme d’entrainement fixé par ses préparateurs physiques, mais de très loin. Récemment, l'OL a pris la décision de mettre l'ensemble de ses salariés au chômage technique.

Un nouvel écart dans le comportement qui ne va pas aider Thiago Mendes, déjà critiqué pour ses sorties nocturnes trop fréquentes en première partie de saison, avant qu’il ne perde complètement sa place au profit de Bruno Guimaraes depuis le mois de février. Thiago Mendes avait même plusieurs fois été laissé hors du groupe, que ce soit lié ou pas au fait que sa femme ait parfois tiré les oreilles de Rudi Garcia sur les réseaux sociaux, ce qui a été très moyennement apprécié au sein du club, et même dans le vestiaire.