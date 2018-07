OL : Encore 24h à trembler face à l'UEFA ?

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Attendue fin mai, puis en juin, c'est finalement ce jeudi que l'UEFA pourrait dévoiler la sanction infligée à l'Olympique Lyonnais suite aux incidents intervenus le 15 mars dernier lors du quart de finale retour d'Europa League contre le CSKA Moscou au Groupama Stadium. Même si du côté de l'OL on reste plutôt zen dans cette histoire, le club rhodanien n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise puisque l'instance européenne du football avait déjà sanctionné l'Olympique Lyonnais la saison passée, avec notamment une interdiction de Coupe d'Europe avec sursis. Et c'est cela qui peut légitimement inquiéter les dirigeants et les supporters de l'OL.

Le suspense doit donc se terminer dans 24 heures annonce ce mercredi Le Progrès, l'UEFA ayant diligenté une instruction sur les événements d'OL-Moscou suite à des incidents qualifiés pour certains de « racistes ». De son côté, l'Olympique Lyonnais avait rapidement condamné fermement certains comportements, tandis que des supporters auteurs de violences en dehors du Groupama Stadium ont déjà été condamnés par la justice française.