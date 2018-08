OL : Ecoeuré, Moussa Dembélé sort l'arme XXL pour signer à l'OL

Dans : OL, Mercato.

A moins de 13h de la fin du mercato estival, Moussa Dembélé semble de plus en plus furieux de l'attitude des dirigeants du Celtic FC, lesquels ne veulent plus entendre parler de son départ à l'Olympique Lyonnais. Car selon l'attaquant français du club écossais, Brendan Rodgers, le manager du Celtic lui avait donné sa parole qu'il pourrait partir cet été. Depuis quelques heures, Moussa Dembélé, ou son agent, like chaque message sur Twitter qui accuse le coach de l'équipe de Glasgow de ne pas tenir ses engagements.

Pire encore, le joueur a relayé une information selon laquelle Brendan Rodgers lui avait conseillé en janvier dernier de rejoindre le club de Brighton, qui évolue en Premier League, plutôt que de rester au Celtic, en lui expliquant que la formation anglaise était largement plus forte que son club. Des propos qui mettent évidemment dans l'embarras Rodgers face aux supporters du Celtic. Reste à savoir si tout cela va inciter les responsables du Celtic FC à se remettre à la table des négociations avec Lyon.