OL : Duluc est consterné par ce Lyon très faible avec les forts

Incapable de briller dans les grands rendez-vous de Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais a fait honneur à sa réputation dimanche soir sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy face à Lille (1-0).

Sur les six matchs disputés contre les équipes du top 4 actuel cette saison (Paris, Marseille, Rennes, Lille), l’Olympique Lyonnais totalise six défaites. Un bilan terrible pour Rudi Garcia, quand on sait que l’OL était le spécialiste des gros matchs de Ligue 1 les saisons précédentes. Pour Vincent Duluc, journaliste à L'Equipe, ce constat est d’autant plus cruel qu’il plombe définitivement les chances lyonnaises dans la course à la Ligue des Champions.

« Lyon est surement une équipe qui fait peur, mais pas vraiment à tout le monde. Elle compte six matchs et six défaites, cette saison, face aux équipes du top 4, et elle a été aussi inoffensive, hier soir, que son projet de départ le laissait supposer. Rudi Garcia avait trouvé un système depuis dix jours, un milieu à trois avec Guimaraes en pointe baisse, mais il aurait fallu avoir deux idées pour mieux traverser cet infernal enchaînement de matchs. Lille a d’abord montré beaucoup de choses, et puis plus rien. Et l’OL a suivi la moitié de ce programme. Après ce dimanche soir presque comme les autres, ce sont les Lillois, ce matin, qui sont les mieux placés, face à la concurrence de Rennes, pour revenir en Ligue des Champions la saison prochaine » a indiqué Vincent Duluc, pour qui l’Olympique Lyonnais a définitivement dit adieu au podium en s’inclinant face au LOSC dimanche soir (1-0). Un constat partagé par la majorité des observateurs et des fans de football ce lundi, et qui colle une sacrée pression à Lyon dans l’optique des matchs cruciaux face à la Juventus Turin en Ligue des Champions et contre le PSG en finale de Coupe de la Ligue. Deux matchs pour sauver une saison ratée…