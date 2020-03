OL : Dembélé est bidon, la surprenante attaque de Riolo

Dans : OL.

Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues, Moussa Dembélé est un joueur globalement très apprécié chez les supporters de l’Olympique Lyonnais.

En interne également, on estime beaucoup l’avant-centre de 23 ans. La preuve, Jean-Michel Aulas a refusé de vendre Moussa Dembélé lors du mercato hivernal, malgré des offres anglaises à plus de 40 ME. Toutefois, l’ancien international espoirs français est loin d’être un phénomène selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a attaqué, un peu à la surprise générale il faut bien le dire, l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais. Pour le polémiste, régulièrement critique envers les Gones, le natif de Pontoise est très loin de figurer dans le gratin des attaquants de Ligue 1. Certaines comparaisons risquent de faire bondir les supporters lyonnais…

« Qu’est-ce qu’y fait que pendant des années, Lyon peut aligner des joueurs comme ceux des années 2000 ou plus récemment Lisandro Lopez et Lacazette, et se retrouve aujourd’hui avec Dembélé alors que le club n’a pas perdu en standing, en argent, en moyens. Qu’est-ce qu’y justifie que tu as baissé de niveau comme ça ? Le club travaille beaucoup moins bien. Je pose la question : pourquoi Osimhen, qui est meilleur que Dembélé, est à Lille et pas à Lyon ? C’est quand même étonnant… Dieu sait que je ne suis pas fan de cet attaquant, mais même un attaquant comme Niang, je me demande s’il n’est pas meilleur que Dembélé. Même un joueur comme Ajorque n’a rien à envier à Moussa Dembélé ! » a indiqué Daniel Riolo, qui ne sera donc pas de ces consultants qui militeront d’ici l’Euro 2020 pour la sélection de Moussa Dembélé en Equipe de France.