OL : Dugarry acclame cette future recrue lyonnaise

Dans : OL.

Contraint de combler le départ de Florian Maurice à Rennes, l’Olympique Lyonnais a opté pour Bruno Cheyrou, actuel directeur sportif des féminines du PSG.

Un choix qui ne manque pas de faire réagir les supporters lyonnais, pas vraiment rassurés par la nomination d’un homme sans grande expérience à ce poste. Pas encore intronisé, Bruno Cheyrou cristallise déjà un bon nombre de critiques dans la capitale des Gaules. Et cela est profondément injuste selon Christophe Dugarry, lequel a défendu Bruno Cheyrou corps et âme sur l’antenne de RMC. Certes, il ne s’agit pas d’un recruteur de renommée internationale comme Luis Campos. Mais l’actuel consultant de BeInSports s’intègre parfaitement dans le modèle lyonnais selon l’animateur de Team Duga.

« Bruno Cheyrou futur responsable de la cellule de recrutement de l’OL ? Pourquoi pas ! Il faudra qu’il trouve sa place. Les rôles entre Aulas, Juninho, Houllier et lui devront être bien définis. Mais je trouve que c’est une bonne idée. Cheyrou a eu une carrière de joueur plus qu’honorable. Il connaît très bien le football. Il est calme, intelligent. Et il a des contacts. Je crois qu’il prépare son coup depuis un moment. C’était ce qu’il avait envie de faire. À partir du moment où il s’entend bien avec Juninho et Houllier, c’est très bien. Comme ça personne ne se sentira mal à l’aise, car ce n’est jamais simple quand une personne désignée arrive en essayant de vouloir bousculer les choses. Connaissant un peu Bruno, je n’ai aucun doute sur lui. Il saura s’adapter à l’environnement lyonnais. Les supporters mécontents ? Tout le monde espérait Luis Campos ou un recruteur de ce calibre-là. Mais bon, c’est la façon de faire de Lyon. Cheyrou, c’est une bonne idée, bonne chance à lui, et j’espère que ça fonctionnera » a lâché le champion du monde 1998 dans des propos rapportés par FootRadio.com. La défense de Bruno Cheyrou a été assurée par l’avocat Dugarry. Maintenant, ce sera au nouveau patron de la cellule de recrutement de l’OL de faire ses preuves…