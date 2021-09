OL : Dubois terrassé par la hyppe Malo Gusto ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir face à Strasbourg (3-1), Malo Gusto a profité de la blessure de Léo Dubois en Equipe de France pour gratter une titularisation avec l’OL.

Aligné dans le couloir droit de la défense de l’Olympique Lyonnais, le jeune défenseur de 18 ans, sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2024, a réalisé un superbe match. Sur le côté droit, son association avec Xherdan Shaqiri est déjà prometteuse, ce qui augure de bonnes choses pour l’avenir. De quoi caresser l’espoir de s’imposer comme un titulaire en lieu et place de Léo Dubois, capitaine de l’OL et international français ? Rien ne permet pour l’instant de le dire. Mais selon Landry Chauvin, son sélectionneur en moins de 19 ans avec l’Equipe de France, Malo Gusto a tout pour gravir les échelons sous le maillot de l’OL.

Malo Gusto fait l'unanimité

« C'est le garçon qui a été le plus régulier du lot durant cette trêve. Il a été bon techniquement et il est capable de répéter les efforts à haute intensité. Il a quasiment joué les trois matches en entier car il a une faculté de récupération assez importante. Sa performance contre Strasbourg, c'est un peu la continuité de ce que je vois chez lui. Quand je regarde Brest (1ère journée) et là, on sent qu'il s'entraîne avec des pros. Il a franchi un cap supplémentaire » a lancé Landry Chauvin dans les colonnes de L’Equipe. Entraîneur de Malo Gusto en U17 avec l’OL, Amaury Barlet est sur la même ligne et prédit un grand avenir au défenseur lyonnais. « Il doit encore progresser dans sa discipline technique. Mais, avec l'expérience, il ne perdra plus de ballons faciles. Il aime jouer, aller vers l'avant, il demande, il a une qualité de centre... Avec Shaqiri, ils peuvent développer une belle complémentarité ». Peter Bosz pense certainement la même chose.