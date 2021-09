Léo Dubois inquiète Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Auteur d'un bon match avec la France devant le public lyonnais, Léo Dubois est sorti sur blessure. De quoi inquiéter Peter Bosz au moment où le calendrier de l'OL va se charger.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a bien évidemment assisté au match entre l’équipe de France et la Finlande, mardi soir au Groupama Stadium, même si l’OL n’était pas énormément concerné puisque seul Léo Dubois représentait Lyon dans l’effectif de Didier Deschamps, du moins le Lyon de 2021 puisque Karim Benzema et Hugo Lloris ont évidemment rappelé combien le club de Jean-Michel Aulas avait eu le bonheur de compter dans ses rangs de tels joueurs. Mais pour en revenir à Léo Dubois, Peter Bosz a probablement retenu son souffle lorsque son joueur est sorti à la 67e minute en se plaignant du mollet. Car après avoir livré un bon match, il est notamment passeur décisif sur le deuxième d’Antoine Griezmann, le défenseur de Lyon pourrait rater une ou plusieurs rencontre alors que le calendrier de l’OL se densifie.

Attendez, c'était Léo Dubois ou Cafu dans le couloir droit des Bleus hier soir ? https://t.co/FkJog5cOOG — SO FOOT (@sofoot) September 8, 2021

En effet d’ici la fin du mois de septembre, l’Olympique Lyonnais va devoir jouer six rencontres avec donc des semaines à trois matchs. Après la réception de Strasbourg, dimanche au Groupama Stadium, l’OL enchaînera deux déplacement à Glasgow en Europa League (le 16/09), puis au Parc des Princes pour y défier le PSG (19/09). Puis la formation de Peter Bosz recevra Troyes (22/09) et Lorient (26/09) dans le cadre du championnat de Ligue 1, puis Brondby (30/09) en C3. Et trois jours plus tard, mais nous serons en octobre, Lyon ira défier l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Pour ce calendrier infernal, l’entraîneur néerlandais aura besoin de la totalité de son effectif, et notamment de Léo Dubois, un de ses cadres.

Léo Dubois risque de manquer des matchs avec Lyon

Interrogé sur la blessure du latéral droit des Bleus et de l’OL, Didier Deschamps a évoqué « un petit souci au mollet », sans toutefois en dire plus. Le Progrès de son côté précise que Léo Dubois est plus qu’incertain pour la réception de Strasbourg, alors même que Bosz doit déjà se passer de Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, qui rentreront tardivement de sélection. L'international tricolore et capitaine de l'OL, qui est évidemment déjà dans les mains du staff médical de l'Olympique Lyonnais, suscite donc quelques inquiétudes du côté du club rhodanien, car même si cette blessure n'est pas grave, elle peut le priver de quelques matchs. Et l'OL n'a pas besoin de cela.