OL : Dubois est content de lui, et Lyon ?

Sélectionné en Équipe de France pour sa première grande compétition internationale, Léo Dubois a jugé sa saison à Lyon.

Arrivé libre en provenance du FC Nantes à l’été 2018, Léo Dubois a conclu sa troisième saison à l’OL. Il a signé à Lyon pour passer un cap et obtenir plus de visibilité. Trois ans plus tard, Didier Deschamps lui a fait confiance en le sélectionnant pour l’Euro. Cette saison, Léo Dubois a disputé 37 matchs, pour 2 buts et 4 passes décisives. Rudi Garcia lui a constamment fait confiance malgré la concurrence de Mattia De Sciglio. Le latéral droit n’a pas connu une saison facile pour autant. Testé positif au Covid en octobre, Léo Dubois a mis un peu de temps à revenir au top de sa forme. En deuxième partie de saison, l’international français a eu souvent du mal à finir les matchs, éreinté physiquement comme souvent. Mais à 26 ans, Léo Dubois est dans la liste des 26 Bleus, et c’est signe d’une bonne saison selon lui.

Dans un entretien accordé à 20 Minutes, Léo Dubois a jugé sa saison écoulée à l’OL. Il dissocie le bilan individuel et collectif. « A titre personnel je la juge satisfaisante. Je m’étais fixé comme objectif d’être à l’Euro et je savais que ça devrait forcément passer par de bonnes prestations à l’OL. Si je suis là c’est que j’en ai fait des bonnes, que je mérite cette place. Je suis content de ce que j’ai fait et de ma progression, même si je sais qu’il y a encore beaucoup de steps [paliers] à franchir. J’ai fait mon plus grand nombre de matchs sur une saison depuis mon arrivée à Lyon, j’ai bien enchaîné les matchs, c’est bien. Après, c’est difficile de ne pas lier ça au collectif et avec les résultats qu’on a eus sur la fin, c’est impossible de se contenter de ça quand on joue à l’OL. On a tout fait pour pouvoir arracher le podium, on n’a pas réussi, c’est malheureux mais c’est le sport. On va rebondir la saison prochaine, j’en suis convaincu », a promis Léo Dubois, qui n’a pas dû forcément bien dormir après le match de la France contre le Pays de Galles (3-0). Didier Deschamps a préféré utiliser Jules Koundé à droite en deuxième mi-temps après la sortie de Benjamin Pavard. Pas forcément un bon signe.