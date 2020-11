OL : Dubois chambre Saint-Etienne, le match retour sera électrique !

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a particulièrement galéré, mais a fini par s’imposer dans le très attendu derby face à Saint-Etienne.

Longtemps menés au score, les hommes de Rudi Garcia ont renversé la tendance grâce au doublé de Tino Kadewere en seconde période. Un énorme ouf de soulagement pour l’OL, qui aurait eu bien du mal à se remettre d’une défaite face à Saint-Etienne, alors que les Verts restaient avant ce choc sur cinq défaites consécutives. En fin de match, l’équipe de Claude Puel a toutefois eu l’opportunité d’arracher le match nul, mais Denis Bouanga s’est manqué et a expédié son tir au but à côté des cages d’Anthony Lopes. Un loupé qui a particulièrement fait jubiler Léo Dubois, lequel a chambré le Gabonais comme jamais en lui rigolant à la figure.

Le défenseur droit de l’Equipe de France a également chambré Yvan Neyou, selon Mohamed Toubache-Ter. Et dans les rangs de Saint-Etienne, on n’a toujours pas digéré l’attitude déplorable de l’ancien capitaine du FC Nantes. « Les joueurs stéphanois sont furieux & attendent avec impatience le match retour. Furieux de l’attitude & des propos de Léo Dubois à l’endroit de Neyou « Toi, personne ne te connaît ». Le match retour risque d’être sportivement bouillant ! » a publié l’insider via son compte Twitter. Autant dire que le match retour, programmé le 24 janvier prochain à Geoffroy-Guichard et qui se déroulera très certainement à huis clos, promet d’être bouillant. Avec des Stéphanois revanchards sur l’Olympique Lyonnais et sur un Léo Dubois que l’on ne connaissait pas autant dans la provocation du côté de la capitale des Gaules…