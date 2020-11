OL : « Allez les Verts » au Groupama Stadium, la provoc du derby !

Dans : OL.

Dimanche soir, Lyon a véritablement galéré pour venir à bout de Saint-Etienne lors du derby au Groupama Stadium (2-1).

En raison des restrictions sanitaires, il s’agissait du premier derby de l’histoire à huis clos entre l’OL et l’ASSE. L’atmosphère était particulière à Décines, l’ambiance étant d’habitude chaude à l’occasion de cette affiche. Avant la rencontre, les supporters de l’Olympique Lyonnais avaient toutefois mis la pression aux joueurs de Rudi Garcia, leur rappelant qu’ils seraient tous devant la télévision et qu’ils n’attendaient rien d’autre qu’une victoire contre l’ennemi stéphanois. Du côté des supportes des Verts, on a trouvé un moyen bien plus original de montrer son soutien aux coéquipiers de Denis Bouanga et de Jessy Moulin.

En effet, l’inscription « Allez les Verts » a été projeté en géant sur la façade du Groupama Stadium… pendant la rencontre, au laser. Le site En Vert et Contre Tous a retrouvé la femme à l’origine de cette initiative, Salomé Desmet. « En tant que supportrice des Verts et abonnée au Kop sud pendant 10 ans, j'ai toujours eu l'idée de faire une projection pour un Derby. Et donc on l'a fait hier, en période de confinement c'était moins risqué que s'il y avait plein de supporters lyonnais prêts à nous courir après ! Surtout qu'on était deux filles d'à peine 1m60, on avait l'idée mais on n'était pas forcément ultra sereine sur la réalisation. Mais avec les nouvelles mesures sanitaires, on s'est dit que c'était le bon moment. Comme on est auto-entrepreneur, on peut se déplacer assez facilement. On voulait apporter un peu de "Fun" à ce Derby où il y avait aucun supporter, c'était un petit clin d'œil » a -t-elle indiqué dans une ambiance bon enfant qui devrait même faire sourire les supporters de l’Olympique Lyonnais…