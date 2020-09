OL : Dubois au PSG, le deal se casse la figure

Dans : OL.

A la recherche d’un latéral droit et si possible de joueurs français au mercato, le PSG a coché le nom de Léo Dubois.

Auteur de prestations solides durant le Final 8 de la Ligue des Champions avec l’Olympique Lyonnais, l’ancien capitaine du FC Nantes jouit depuis plusieurs mois du statut d’international français, ce qui attire forcément les convoitises. Activement lancé à la recherche d’un successeur à Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil du Lyonnais, titulaire indiscutable de Rudi Garcia depuis la prise de fonctions de ce dernier il y a près d’un an. Mais selon les informations obtenues par Le Parisien en ce milieu de semaine, le dossier est loin d’être brûlant à ce jour.

Effectivement, le média francilien rapporte que la piste de Léo Dubois s’est nettement refroidie au cours des dernières heures pour le Paris Saint-Germain, qui a également snobé le dossier Timothy Castagne, lequel va s’engager en faveur de Leicester en Angleterre. Reste maintenant à savoir quel plan Leonardo prépare-t-il, alors que le recrutement d’un arrière droit semble prioritaire au vu du match très délicat, pour ne pas dire plus, de Thilo Kehrer contre le Bayern Munich de Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Pour rappel, le champion de France en titre compte également dans ses rangs deux autres jeunes latéraux, à savoir Colin Dagba et Timothée Pembélé. La direction sportive du PSG attend peut-être de dégraisser avant de passer à l’acte. Mais en attendant, les bonnes opportunités filent sous le nez de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique de ce mercato. Du côté de Lyon, on ne semble pas du tout dans l'optique de vendre Dubois alors que de gros départs se profilent déjà sur le plan offensif (Depay, Aouar). Au même poste, ce sont plutôt Rafael et Kenny Tete qui sont activement poussés vers la sortie...