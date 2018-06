OL : Double coup de bambou sur cette folle rumeur

Dans : OL, Mercato.

Petit prodige qui se fait actuellement remarquer au Tournoi de Toulon, Diego Lainez se fait un nom en Europe grâce à ses performances avec les espoirs mexicains.

Le jeune joueur du Club América aurait ainsi tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais, au point que, selon ESPN, le club rhodanien soit près à griller tout le monde avec une offre à hauteur de 25 ME. Un coup de sang qui, même si le prix des pépites mondiales a grimpé en flèche ces dernières années, sortait clairement des habitudes lyonnaises. Et pour le moment en tout cas, cette offre de 25 ME semble encore hypothétique, comme l’a confirmé à Foot01 le président exécutif du club mexicain.

« Un intérêt de l’OL pour Lainez ? C’est faux ! Aucun club européen ne m’a contacté », nous a fait savoir Santiago Baños. Une version confirmée par l’agent du jeune joueur. « Je n’ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l’OL », nous a confié le représentant de Diego Lainez. Le mercato est encore long et le remuant ailier a bien tapé dans l’œil de certains recruteurs lors du tournoi de Toulon. Mais le chemin est encore long avant d’envisager un transfert pour un joueur qui n’a même pas encore 18 ans, et pourrait aussi continuer sa progression au Mexique avant de s’engager en Europe.