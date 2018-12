OL : Donetsk-Lyon c'est toute l'Ukraine face à Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est finalement à Kiev que se jouera ce mercredi soir le match entre Donetsk et Lyon, le club ukrainien ne jouant plus dans son propre stade depuis un peu plus de 4 ans en raison d'énormes soucis avec la Russie. Ville plutôt pro-Russe, Donetsk va donc évoluer dans la capitale de l'Ukraine, clairement anti-Russie, mais cela n'empêche pas l'entraîneur du Shakhtar d'évoquer avec solennité cette délocalisation de la rencontre décisive contre l'Olympique Lyonnais en Ligue des champions.

« Nous remercions du fond du cœur le club du Dynamo Kiev, notre rival, qui a accepté de nous accueillir dans son stade pour ce match. Nous savons que c’est difficile à accepter pour certains supporters. Pour nous aussi, c’est dur de devoir jouer si loin de chez nous. Mais à travers ce match, nous montrons que le football peut porter la paix. A travers ce match, grâce à l’accueil de Kiev, nous montrons aussi que l’Ukraine peut se retrouver, unie, en paix et solidaire. Nous devons être un exemple de paix pour le monde et pour nous-mêmes », a confié, sur Europe 1, Paulo Fonseca, avant ce match qui ne remplira toutefois pas le stade olympique de Kiev.