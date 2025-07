OL ‍: Dominik Greif est à un pas de Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

On y voit bien plus clair à Lyon concernant la succession de Lucas Perri. Le transfert du gardien slovaque Dominik Greif (Majorque) tient la corde. Le dossier devrait se conclure mercredi.

L'Olympique Lyonnais ne va pas rester orphelin d'un gardien de but très longtemps. Samedi, Lucas Perri a été vendu à Leeds contre 16 millions d'euros. Pour remplacer le Brésilien, on pensait que les Gones privilégieraient l'option interne entre Rémy Descamps, Matthieu Patouillet et Lassine Diarra. Finalement, l'OL est parti pour aller chercher un joueur à l'étranger. La cible des Rhodaniens s'appelle Dominik Greif. Le portier slovaque évolue à Majorque en Liga. Un dossier qui avance très vite pour Lyon selon la presse espagnole.

Greif prépare son transfert à l'OL

Comme l'indique Marca, ce n'est qu'une question d'heures avant de voir Dominik Greif signer à l'Olympique Lyonnais. Le gardien slovaque de 28 ans est très intéressé par l'offre lyonnaise et Majorque se prépare à céder son joueur à l'OL. « Le dossier est brûlant », selon le quotidien madrilène qui annonce une offre décisive des Gones ce mercredi. Les journalistes espagnols ont d'ailleurs aperçu et filmé Dominik Greif en compagnie de son agent en train de négocier le transfert. Ils étaient très occupés à la terrasse de leur hôtel autrichien, 24h avant le match amical opposant Majorque à l'OL en Autriche.