OL ‍: Dominik Greif à Lyon la semaine prochaine

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L'accord OL-Majorque annoncé par la presse espagnole pour Dominik Greif est confirmé par Hugo Guillemet de L'Equipe. Le gardien de but slovaque est attendu à Lyon la semaine prochaine.

Cela fait plusieurs semaines que l’Olympique Lyonnais s’active pour compenser le départ de Lucas Perri à Leeds United. Le transfert du gardien brésilien en Premier League a rapporté plus de 15 millions d’euros aux Gones, mais pas question pour Matthieu Louis-Jean de réinvestir la totalité de cette somme pour le remplacer. Comme sur les autres postes, l’idée est de recruter malin avec un joueur fiable à un prix correct. Depuis plusieurs jours, l’OL est en négociations avec Majorque pour le transfert du gardien slovaque Dominik Grief.

La presse espagnole a évoqué plus tôt dans la journée un accord total entre les deux clubs à hauteur de 4 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. Un accord confirmé à présent par Hugo Guillemet, spécialiste de l'OL pour le journal L'Equipe. Selon lui, l'accord porte sur un transfert de 4 millions d’euros assorti de bonus pouvant aller jusqu’à 1,25 millions d’euros et un intéressement sur la plus-value à la revente de l’orde de 10%. Le quotidien national ajoute que Dominik Greif est attendu dans la capitale des Gaules la semaine prochaine. La question est maintenant de savoir si le deal sera enregistré dans les temps pour que le Slovaque soit dans les buts lyonnais à Lens samedi prochain à 17 heures lors de la première journée de Ligue 1. Paulo Fonseca le souhaite, même si l’entraîneur portugais a aussi toute confiance en Rémy Descamps, auteur d’une pré-saison très satisfaisante.