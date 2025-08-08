Accord OL-Majorque pour Dominik Greif ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais et Majorque ont trouvé un accord pour le transfert de Dominik Greif à l'OL. Selon la presse espagnole, le gardien de but slovaque rejoint Lyon pour 4ME plus 2ME de bonus.

Juanmi Sanchez, journaliste en charge de couvrir l'actualité du RCD Majorque pour Ultima Hora l'annonce, après de longues journées de négociations, Dominik Greif sera bien le successeur de Lucas Perri à l'Olympique Lyonnais. Après trois offres refusées, la quatrième a été la bonne pour le club rhodanien. Pour engager le gardien de but international slovaque, l'OL a accepté de payer 4 millions d'euros plus 2 millions de bonus, dont 1 million sera facilement atteignable, précise notre confrère. Ce dernier précise que compte tenu des récents soucis de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG, Majorque attend que le club français fournisse les garanties nécessaires concernant le paiement des bonus éventuels pour signer définitivement l'autorisation de transfert de Dominik Greif. Une opération qui ne fait donc plus aucun doute.

L'OL doit encore fournir des garanties à Majorque

El traspaso de Greif al Lyon, a punto.



La operación es de 4 millones fijos + 2 en variables (uno de fácil cumplimiento).



El Mallorca pide garantías bancarias. Sólo falta solucionar este detalle. El acuerdo económico entre clubes es total.@UHmallorca https://t.co/WuSFxZzeKk — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) August 8, 2025

Une fois que le club de Michele Kang aura fourni ces garanties, alors le portier de 28 ans pourra rejoindre l'Olympique Lyonnais avec qui il a déjà négocié les détails de son futur contrat. Malgré la concurrence du LOSC et de Galatasaray, Dominik Greif a toujours été clair avec ses dirigeants en confirmant qu'il voulait signer à l'OL. Paulo Fonseca attendait avec impatience la venue du gardien de but slovaque, qui devrait débuter en Ligue 1 samedi prochain lors du déplacement de Lyon à Lens samedi 16 août. La cellule recrutement de l'OL va désormais pouvoir passer à autre chose après avoir passé pas mal de temps sur ce dossier.