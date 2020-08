OL : Domenech scandalisé par Memphis Depay

Dans : OL.

Raymond Domenech n'a pas apprécié que Memphis Depay marque son penalty d'une Panenka. Et l'ancien coach des Bleus explique pourquoi.

En ouvrant le score sur penalty dès le début de la rencontre, vendredi soir contre la Juventus, Memphis Depay a bien lancé l’opération qualification de l’Olympique Lyonnais. Sur son penalty, l’attaquant néerlandais de l’OL n’a pas tergiversé en trompant le gardien turinois d’une Panenka plutôt osée. Un geste qui a probablement donné quelques sueurs froides aux supporters rhodaniens, mais qui a ouvertement agacé Raymond Domenech. L’ancien entraîneur et joueur de l’Olympique Lyonnais estime que Memphis Depay a probablement joué un mauvais tour à ses coéquipiers même si l’OL a décroché la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Et Raymond Domenech de dire tout le mal qu’il pensait de ce geste. « Memphis Depay est un joueur de talent, mais son match contre la Juventus a été pauvre dans tous les domaines. Il a été blessé, il revient, il est loin d’être en forme et la plupart du temps il a fait des mauvais choix. Il a fait des fautes, il n’a pas fait ce qu’il fallait. Pour moi, que Memphis tire le penalty d’une Panenka au bout de dix minutes, ça n’a qu’un effet, c’est humilier l’adversaire en lui manquant de respect. Et humilier un adversaire qui réagit derrière. Pour moi, Memphis commet une faute grave en méprisant l’adversaire. C’est n’importe quoi car derrière il faut se taper 80 minutes avec des mecs qui ont les boules », a expliqué l’ancien sélectionneur national, agacé par le joueur néerlandais même si finalement ce but sur penalty qualifié l'Olympique Lyonnais.