OL : DJ Snake, Aulas teste son amour du PSG

Dans : OL.

Le déjà légendaire DJ Snake, transformé en DJ Snack par Jean-Michel Aulas récemment, s'est offert une pub improbable avec ce buzz.

C’est une scène qui a beaucoup amusé lors des voeux de la nouvelle année. Dans son discours pour présenter le programme des festivités au sein d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas a annoncé un concert de DJ Snake au Groupama Stadium. Avec son accent anglais à couper au couteau, le président de l’OL a transformé DJ Snake en « DJ Snack », ce dont Tony Parker, qui prenait la parole dans la foulée, a mis de longs moments à se remettre. Ce petit accrochage verbal filmé en direct a forcément beaucoup fait sourire, surtout que ce n’était pas bien méchant. Mais comme souvent, Jean-Michel Aulas tient à ne pas perdre la face tout de même, et pour se faire pardonner, avec le petit coup de pub qui va avec, le président de l’OL a invité le DJ français qui cartonne en ce moment à venir au match de prestige entre Lyon et la Juventus, le mois de prochain.

Une invitation partagée sur les réseaux sociaux par Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef football à RMC et qui a récemment eu Jean-Michel Aulas en interview. L’intermédiaire parfait, puisque Mohamed Bouhafsi est aussi un proche de DJ Snake, et pourrait ainsi permettre au compositeur et producteur installé à Miami de faire un détour par Lyon pour une belle affiche de football, même si le Parisien de naissance est un grand fan du PSG. De quoi enterrer définitivement ce petit dérapage dans les loges, en grignotant un petit snack.