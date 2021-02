OL : Diomandé explose, son prix grimpe en flèche !

Dans : OL.

Titulaire au cours des derniers matchs en raison de la blessure à la cuisse de Jason Denayer, le jeune et prometteur Sinaly Diomandé bluffe tout le monde à Lyon.

Véritable talisman de l’Olympique Lyonnais, le défenseur de 19 ans n’a jamais connu la défaite avec les Gones. Invaincu durant les 20 matchs qu’il a eu l’occasion de disputer, il s’impose au fil des semaines comme un joueur de plus en plus important de l’effectif de Rudi Garcia. Titulaire face à l’AC Ajaccio en Coupe de France mardi soir (5-1), il a encore réalisé un match impeccable. Et tandis qu’il a prolongé en faveur de l’OL il y a une dizaine de jours jusqu’en juin 2025, sa valeur marchande a totalement explosé. Selon le journal L’Equipe, Sinaly Diomandé vaut déjà 30 fois le prix déboursé par Lyon pour le recruter en provenance du Guidars FC (Mali) en 2019, à savoir 500.000 euros.

« Diomandé s'est tellement bien intégré qu'il a déjà vu sa valeur sur le marché être multipliée par trente, au moins (16,5 M€), et cette inflation n'est pas encore terminée. Suivi par plusieurs grands clubs européens, il a été verrouillé par l'OL il y a dix jours, avec une prolongation de contrat de deux ans, jusqu'en 2025. Son cas était l'un des enjeux des discussions en interne, cet été : alors que Rudi Garcia espérait le recrutement d'un défenseur central, le directeur sportif Juninho, lui, freinait des quatre fers, convaincu de l'énorme potentiel de Diomandé » écrit le journaliste Hugo Guillemet, pour qui l’Olympique Lyonnais réalisera sans aucun doute une énorme plus-value au moment du futur transfert de Sinaly Diomandé. Gageons pour l’OL que son départ interviendra le plus tard possible, l’Ivoirien ayant clairement les qualités pour devenir le successeur de Marcelo et de Jason Denayer dans la capitale des Gaules.