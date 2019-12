OL : Diego Lainez, la recrue surprise de Lyon cet hiver

Dans : OL.

Mal classé en championnat, sur le grill en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va se renforcer cet hiver pour tenter d'inverser la tendance.

Le changement d’entraineur effectué cet automne donne une petite marge de manoeuvre à Rudi Garcia pour retoucher son effectif. Et les problèmes sont nombreux, notamment en défense centrale comme pour les postes de latéraux. Mais c’est pour le poste d’ailier que les premières rumeurs sortent ce vendredi. Le média mexicain 90minutes annonce que l’OL va repartir à l’assaut de Diego Lainez. Ce jeune ailier mexicain de 19 ans n’a pas réussi à s’imposer au Bétis Séville, où il était arrivé avec l’étiquette de grand espoir. Le club rhodanien espère le récupérer sous la forme d’un prêt, avec une possible option d’achat, afin de récupérer un joueur offensif qu’il suivait déjà il y a deux ans.

Mais en janvier 2019, le Mexicain avait finalement rejoint le club andalou pour un transfert annoncé à 17 ME. De son côté, Lyon cherche visiblement un joueur capable d’évoluer sur les côtés, à l’heure où Cornet, Terrier ou Traoré ne donnent pas véritablement satisfaction. Mais selon les échos de la presse espagnole, les chances de voir Diego Lainez débarquer en France sont infimes, le joueur ne privilégiant pas la Ligue 1 comme destination, et ambitionnerait plus d’être prêté à une autre formation espagnole pour parfaire son acclimatation au football européen.