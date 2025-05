OL ‍: Deux énormes ventes, ça va aller très vite

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans un mois, l'OL passe l'examen devant la DNCG et l'argent magique n'est toujours pas arrivé sur les comptes. Deux grosses ventes peuvent sauver le club rhodanien dès le début du mois de juin.

L’Olympique Lyonnais a terminé la saison de Ligue 1 avec l’étiquette de club qualité pour la Coupe d’Europe, et c’est un petit soulagement pour le staff de l’OL qui avait besoin de cette nouvelle positive pour terminer la saison. Il va désormais falloir s’attarder sur l’extra-sportif, et notamment l’avenir financier du club de John Textor. La relégation en Ligue 2 à titre provisoire sera étudiée par la DNCG dans un mois et pour le moment, malgré les propos très rassurants de son propriétaire, l’OL n’a reçu de fonds importants sur ses comptes. Ni de la vente des parts de Crystal Palace, ni de l’entrée à la bourse de New York d’Eagle, la holding de John Textor qui chapeaute l’ensemble de ses clubs.

La Premier League au secours de l'OL

La manière la plus efficace de récupérer de l’argent évolue, et selon Le Progrès, rien n’exclut une ou deux très grosse vente dès le 1er juin. La date n’est pas anodine, puisqu’elle correspond à l’ouverture d’un premier marché des transferts pour les clubs qui disputeront la Coupe du monde des clubs, et veulent se renforcer en conséquence. Rayan Cherki et Malick Fofana sont les deux joueurs ciblés, qui pourraient faire entrer des dizaines de millions d’euros dans les caisses en cas de double vente. Bien évidemment, la perte sportive serait terrible, mais si cela permet à John Textor de passer l’écueil de la DNCG sans trop trembler et d’éviter aussi bien une relégation en Ligue 2 qu’une interdiction de recrutement, le soulagement primera aux yeux des supporters lyonnais.

Il faut désormais confirmer cette volonté, alors que Cherki a fait ses adieux au Groupama Stadium le week-end dernier, et se trouve sur les tablettes de Manchester United et du Borussia Dortmund. Quant à Malick Fofana, la pression du Belge n’est pas passée inaperçue aux yeux des recruteuses de plusieurs clubs anglais, et non des moindres puisqu’il s’agit d’Aston Villa, Liverpool et Manchester United une nouvelle fois.