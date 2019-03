OL : Deux départs avant le 30 juin, Aulas lance le mercato de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Tandis que l’avenir de Bruno Genesio est encore incertain, le mercato est déjà sur toutes les bouches du côté de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que plusieurs joueurs de l’effectif rhodanien ont la cote auprès des cadors européens… C’est notamment le cas de Ferland Mendy, Tanguy Ndombele ou encore Houssem Aouar voire même Memphis Depay. Qui quittera le navire ? Pour l’heure, il est évidemment trop tôt pour le dire. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a reconnu auprès du site italien Calcio-Mercato qu’il était possible que deux joueurs soient transférés.

Et le président lyonnais a rajouté que les gros départs se feront avant le 30 juin. Cela promet des prochaines semaines agitées… « Tanguy Ndombele ? Pour le moment, les meilleures offres sont venues de la Premier League. Un ou deux joueurs vont quitter le club. Les gros départs se feront avant le 30 juin » a confié le patron de l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, la presse anglaise faisait état d’une offre concrète de Manchester City pour Tanguy Ndombele ces derniers jours, à hauteur de 70 ME. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé et si l’international français fera partie des gros joueurs transférés par l’OL avant ce fameux 30 juin.